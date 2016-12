Sci, SuperG La Thuile: vince Weirather, Brignone sesta

Bella vittoria di Tina Weirather che vince il SuperG di La Thuile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta del Liechtenstein, figlia d'arte, ha preceduto le duellanti per il titolo Lara Gut, seconda, e Lindsey Vonn, terza. Federica Brignone, sesta, è la migliore delle italiane: in top ten anche Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Uscita Nadia Fanchini dopo i due podi di venerdì e sabato in discesa.