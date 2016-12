Sci, SuperG Kvitfjell: trionfa Jansrud, Paris terzo

Kjetil Jansrud trionfa nel SuperGigante di Kvitfjell, valido come prova della Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese vince in patria chiudendo con 17 centesimi di vantaggio sull'austriaco Vincent Kriechmayr. Terzo posto (+0"32) per Dominik Paris che, dopo la vittoria di ieri in Discesa, dimostra di essere in uno straordinario periodo di forma anche in vista delle finali di St. Moritz. Ottavo crono per l'altro azzurro Peter Fill (+0"90).

Jansrud, cui nella notte hanno rubato gli sci da discesa, si prende la rivincita nel SuperG di casa dopo il quinto posto di ieri. Per l'Italia in questo supergigante c'è poi Peter Fill, 8° in 1.33.61. Più indietro Christof Innerhofer 15° in 1.33.85 e indietro Mattia Casse in 1.34.36. La festa norvegese è completata da Aleksander Kilde che, col quarto tempo, supera Svindal (fermo per infortunio) nella classifica di disciplina e ipoteca la coppa di specialità in vista delle finali di St. Moritz. In Svizzera si presenta carico Dominik Paris, in piena corsa con Fill e lo stesso Jansrud per la classifica di discesa.