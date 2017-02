Sci, SuperG Kvitfjell: squillo di Fill, festa Italia

Domenica di festa per Peter Fill che sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, in Norvegia, conquista il primo successo in carriera in SuperG. Dopo il secondo posto in discesa l'azzurro centra il gradino più alto del podio e festeggia la prima vittoria in questa stagione di Coppa del Mondo: secondo a 10 centesimi l'austriaco Reichelt, terzo il canadese Guay. Paga quasi un secondo e mezzo Paris. Jansrud conquista la coppa di specialità.