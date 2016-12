Sci, SuperG Hinterstoder: trionfa Kilde, male gli azzurri

Aleksander Aamodt Kilde vince col tempo di 1'29"89 il SuperG di Hinterstoder. Il 23enne norvegese mette in bacheca il secondo successo in carriera dopo quello conquistato sempre quest'anno in discesa a Garmisch. Alle sue spalle si piazzano lo sloveno Bostjan Kline (+0"24) e l'austriaco Marcel Hirscher (+0"35). Fuori dai 10 gli azzurri con Christof Innerhofer, il migliore, solo 12esimo (+1"44).