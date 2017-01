Sci, SuperG Garmisch: vittoria Gut, Goggia fuori

Quarta vittoria stagionale in Coppa del Mondo, terza in SuperG, per Lara Gut che conquista il podio alto a Garmisch Partenkirchen, in Germania. La svizzera doma la pista Kandahar in 1'17"92 e precede l'austriaca Venier e l'atleta del Liechtenstein Weirather; soltanto nona Lindsey Vonn, prima ieri in discesa. Per l'Italia peccato l'uscita di pista di Sofia Goggia mentre Elena Curtoni, Brignone e Marsaglia chiudono in top ten.