Sci, SuperG Garmisch: successo Gut, Vonn è terza

Bella rivincita per Lara Gut che, dopo la deludente prova nella discesa libera, riesce a battere la grande rivale Lindsey Vonn nel SuperG che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen , in Germania. L'americana ha chiuso in terza posizione alle spalle anche dell'atleta di casa Viktoria Rebensburg , seconda. Lontane le azzurre: la migliore è Nadia Fanchini , ottava davanti a Federica Brignone.

Lara Gut tiene aperta la corsa alla Coppa del Mondo di sci alpino grazie alla vittoria nel SuperG di Garmisch-Partenkirchen, in Austria. La 24enne svizzera si riscatta dopo la deludente prova in discesa, ferma il cronometro sull'1'20"51 e conquista la quinta vittoria in questa stagione, la 17esima in carriera (8 in SuperG). Seconda l'atleta di casa Viktoria Rebensburg mentre si deve accontentare del terzo posto Lindsey Vonn, reduce dal successo di sabato in discesa e protagonista di una prova non brillante nonostante il ritardo al traguardo sia di soli 23 centesimi.

Quarta Tina Weirather davanti a Cornelia Huetter e a Kajsa Kling. Lontane dalle prime posizioni le italiane: la migliore è Nadia Franchini, ottava a un secondo e 15 di ritardo e davanti di un centesimo a Federica Brignone, nona. Fuori dalla top ten Elena Curtoni, Johanna Schnarf, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Lindsey Vonn conduce con 1060 punti davanti ai 973 di Lara Gut e agli 820 di Viktoria Rebensburg; Vonn in testa anche nella graduatoria di SuperG su Gut e Huetter.