Sci, superG Cortina: Vonn, vittoria e primato in classifica

Non c'è storia, Lindsey Vonn è la migliore per distacco nelle prove veloci di Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa americana, dopo il successo in discesa, si ripete in SuperG sulla pista Olympia di Cortina d'Ampezzo e centra il 75esimo successo della carriera. Sul podio con lei Tina Weirather, seconda, e Viktoria Rebensburg, terza; Federica Brignone, nona, è la migliore delle italiane.