Sci, Super G Cortina: Goggia ancora seconda, vince Stuhec

Niente da fare, è ancora rinviato l'appuntamento con la prima vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo essersi piazzata alle spalle della Gut in discesa, è ancora seconda a Cortina d'Ampezzo nel Super G vinto dalla slovena Ilka Stuhec con 31 centesimi di margine sulla bergamasca, al nono podio stagionale. Terza è l'austriaca Anna Veith, fuori dalla top ten Lindsey Vonn. Uscita per Lara Gut: "Tutto ok".