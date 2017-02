Sci: Stuhec imbattibile in Super G, Curtoni seconda

Nel Super G di Crans Montana è arrivato il miglior piazzamento della carriera per Elena Curtoni. L'azzurra di Morbergno ha chiuso al secondo posto dietro l'imbattile Stuhec. La slovena ha chiuso in 1:21.78 precedendo di mezzo secondo l'italiana. Terza piazza per l'austriaca Venier. Bene la Brignone in quinta posizione, ma vicinissima al podio. Cadute per Sofia Goggia, che era in linea con la Stuhec, e Lindsey Vonn.