Sci, slalom Val d'Isere: vince Kristoffersen

Henrik Kristoffersen rompe il dominio di Hirscher e vince lo slalom speciale di Val d'Isere valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese, in testa al termine della prima manche, si conferma anche nella seconda e chiude davanti al fenomeno austriaco Hirscher , secondo, e al tedesco Neureuther , terzo. Sesto Patrick Thaler davanti Manfred Moelgg mentre Giuliano Razzoli, sesto nella prima manche, è uscito.

Si ferma la serie di Marcel Hirscher che, dopo tre vittorie di fila, è costretto al secondo posto nello slalom speciale di Val d'Isere, in Francia. A vincere è il norvegese Henrik Kristoffersen che, dopo aver chiuso in testa la prima manche, ha realizzato il miglior crono anche nella seconda e ha chiuso in 1'38"87 precedendo di oltre un secondo proprio Hirscher, autore di una grandissima rimonta dopo aver steccato nella prima manche: da 8° l'austriaco si è piazzato secondo. Terzo e staccato di quasi un secondo e mezzo il tedesco Neureuther. Giù dal podio l'americano Chodounsky e il francese Lizeroux mentre sono usciti Pinturault e l'altro norvegese Foss-Solevaag, secondo nella prima manche.



Fuori anche Giuliano Razzoli: dopo il buon sesto posto della prima manche, l'azzurro è uscito a poche porte dal traguardo a causa di un palo che si è staccato e gli è battuto in faccia mentre affrontava quello successivo. Sfortuna nera. Chiudono fra i migliori dieci Patrick Thaler, sesto, e Manfred Moelgg, settimo. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Hirscher estende la sua leadership a 440 punti; seguono Svindal con 317 e Neureuther con 225.