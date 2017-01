Sci, Slalom Kitzbuehel: mostro Hirscher, Gross spreca

Stefano Gross aveva fatto sognare dopo il secondo tempo nella prima manche ma nella seconda inforca poco dopo il via e così lo slalom speciale di Kitzbuehel diventa anonimo per l'Italia che ha in Giuliano Razzoli, undicesimo, il migliore. La vittoria è andata al re delle gare fra i pali stretti, Marcel Hirscher, che con una strepitosa seconda manche ha vinto davanti al britannico Ryding e al russo Koroshilov.