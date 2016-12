Sci, slalom Flachau: Velez Zuzulova concede il bis, disastro Italia

Veronika Velez Zuzulova concede il bis in Austria a Flachau e vince il secondo slalom consecutivo nel giro di quattro giorni, valido per la Coppa del Mondo di sci. Sotto una forte nevicata la slovacca chiude col tempo complessivo di 1'49"99 precedendo di 2 decimi la svedese Frida Hansdotter (al comando della classifica di disciplina) e di 53 centesimi l'altra slovacca Petra Vhlova. La migliore delle italiane è Chiara Costazza, 16esima.

La regina di Flachau è ancora la Velez Zuzulova che conquista il secondo successo di fila nello Slalom Speciale programmato al posto di quello cancellato a Ofterschwang, in Germania. A chiudere in testa la prima manche è la francese Nastasia Noens che però non riesce a replicarsi nella seconda discesa e chiude col quarto crono complessivo a 72 centesimi dalla slovacca. Continuano a deludere le azzurre in una specialità che da anni regala poche soddisfazioni. Oltre al sedicesimo crono di Chiara Costazza (+2"80), seguono Irene Curtoni (18esima a +2"94) e Manuela Moelgg (27esima a +3"52). A guidare la classifica di disciplina è ancora la Hansdotter con 505 punti, 85 in più della Velez Zuzulova. Terza la ceca Strachova (396), quinta.