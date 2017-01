Sci, slalom Flachau: impresa Hansdotter, la Shiffrin si inchina

Prima vittoria stagionale in Coppa del mondo per Frida Hansdotter, che trionfa in slalom sulla pista austriaca di Flachau: la svedese, detentrice della Coppa di specialità, si impone con un vantaggio di 58 centesimi sulla norvegese Nina Loeseth, mentre a sorpresa stavolta la statunitense Mikaela Shiffrin si deve accontentare del terzo posto ex aequo con la svizzera Wendy Holdener. La migliore delle italiane è Chiara Costazza, 12esima.