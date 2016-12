Sci, Slalom Crans Montana: Shiffrin, ritorno col botto

Un capolavoro o, se si preferisce, una dimostrazione di superiorità. Così si può definire la prova di Mikaela Shiffrin che, a due mesi dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro rimediata il 12 dicembre scorso durante il riscaldamento in vista del Gigante di Aare (Svezia), torna nel miglior modo possibile dominando sulla neve di Crans Montana. Per lei si tratta della terza vittoria stagionale in Coppa del mondo, la 18esima in carriera. Sul podio di Crans Montana salgono anche la francese Nastasia Noens, staccata di 45 centesimi, e la canadese Marie-Michel Gagnon che ha accusato un gap di mezzo secondo. Quarto posto per la svizzera Bernadette Schild che si è piazzata davanti alle svedesi Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter. Deludente la prova delle azzurre. La migliore è stata la gigantista Federica Brignone che, partita col pettorale numero 31, ha chiuso la sua prova in 16esima posizione. Solo 22esima Irene Curtoni. La Coppa del mondo femminile si sposterà in Italia: nella valdostana La Thuile sono in programma una discesa e un SuperG.