Sci, Razzoli operato al crociato: stagione finita

Stagione finita per Giuliano Razzoli. Lo sciatore azzurro è stato operato con successo presso la clinica "La Madonnina" di Milano al legamento crociato del ginocchio sinistro, saltato domenica nello slalom di Kitzbuehel. L'ex campione olimpico di Vancouver rimarrà in osservazione per un paio di giorni e poi comincerà la rieducazione. "L'operazione è andata bene, il tendine è tornato dalle vacanze" ha scherzato su Facebook Razzoli.