Sci, Paris nella leggenda: "Il bis è stato più difficile"

"In alto, dopo il via, avevo sbagliato un paio di volte ma poi, al salto della Seidlalm, non atterravo più e sono andato lunghissimo. Allora - ha spiegato l'altoatesino a fine gara - ho capito che ero molto, molto veloce. La differenza l'ho fatta dalla Hausbergkante in giù sino al traguardo. La gara l'ho vinta lì ed ho avuto anche fortuna: oggi tutti hanno attaccato come non mai".



. Nessun guaio e tanta gioia, per una vittoria forse scritta nelle stelle. È infatti lui l'atleta raffigurato nella silhouette rosso fuoco che è al centro del manifesto di questa 77ª edizione delle gare più famose al mondo. Kitzbühel - tempio dello sci e macchina da guerra in questo sport - ha come ogni anno indetto un concorso mondiale per il manifesto delle gare. Tra 300 e piu concorrenti ha vinto Georg Pircher, grafico altoatesino e soprattutto da qualche anno manager di Paris dopo esserlo stato a fianco del 'cannibale' dello slittino Armin Zoeggeler. Ebbene, il disegno di Pircher raffigura proprio Domme visto dall'alto mentre si butta giù dalla Hausbergkante.