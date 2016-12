Sci: Lindsey Vonn si dà al rap

Lindsey Vonn si dà al rap. In occasione di un evento per festeggiare il 20esimo compleanno del marchio sportivo “Under Armour”, la sciatrice statunitense ha rubato il palcoscenico a Vanilla Ice cantando con lui "Ice Ice Baby", il brano che nel 1991 ha regalato la celebrità al rapper Usa. La Vonn è ancora convalescente dopo la frattura al piatto tibiale patita a Soldeu a fine febbraio, infortunio che ha chiuso in anticipo la sua stagione e che le è costata la Coppa del Mondo.