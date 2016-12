Sci, la Shiffrin è proprio speciale: a Zagabria cala il tris

17:52 - Mikaela Shiffrin si conferma la regina dello slalom speciale. A Zagabria, su una pista resa molto scivolosa dal ghiaccio, la 19enne americana domina entrambe le manche rifilando 1 secondo e 68 centesimi all'austriaca Kathrin Zettel (seconda). Terza, e per la prima volta in carriera sul podio, la norvegese Nina Loeseth (+2"79 dalla Shiffrin). La migliore delle italiane è Chiara Costazza, ottava a oltre 4 secondi e mezzo dalla vincitrice.

Semplicemente straordinaria la prestazione della Shiffrin che mette tutte le sue avversarie in riga con due discese al limite della perfezione. La 19enne di Vail, con questo successo, si porta al secondo posto in classifica di disciplina con 319 punti, uno in meno della norvegese Hansdotter. Nella graduatoria generale guida Tina Maze (quinta oggi) davanti a Shiffrin e Fenninger.