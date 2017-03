Sci, Goggia: "Non mi aspettavo di vincere. Dedicata a chi mi ha aiutato"

"Sono molto felice per questa vittoria. Non me l'aspettavo e la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato e che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia". Sofia Goggia è raggiante dopo il primo tiornfo in Coppa del Mondo di sci. "La Vonn si era dimostrata superiore nelle prove. Tagliare il traguardo ed esserle davanti per 7 centesimi è stato bello".