Sci, Goggia: "Ho subito la pressione"

"Ho subito la pressione, ero troppo nervosa", così Sofia Goggia spiega il deludente decimo posto nel Super G Mondiale di St. Moritz. L'azzurra ha analizzato la sua gara: "Non è stato facile, per la prima volta non ero serena e rilassata come sempre. Nella parte alta ho avuto troppo rispetto della pista". Il Mondiale, però, non finisce qui: "Ho sparato la prima cartuccia e non ho preso il bersaglio. Ora ne ho ancora tre e io ci sono".