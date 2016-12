Sci, gigante uomini Val d'Isère: Pinturault batte Hirscher

Non bene l'Italia, nella prima gara in cui la squadra, allontanato il tecnico elvetico Steve Loche, e' stata guidata all'allenatore capo Max Carca: il migliore è stato infatti Manfred Moelgg, ma solo 13/o, in 2'03"52. Poi, ci sono Riccardo Tonetti, 16/o in 2'05"58; Florian Eisath, 17/o in 2'05"59; Luca De Aliprandini, vittima di un erroraccio, 24/o in 2'07"34. Fuori nella seconda manche Roberto Nani.



Per Hirscher un altro secondo posto nella specialità dopo quello di Soelden (e della settimana scorsa), ma con questi 80 punti il cannibale austriaco può volare a quota 360 punti, saldamente al comando della classifica generale. Per sei millesimi di scarto rimane giù dal podio Felix Neureuther, il terzo posto è del norvegese Kristoffersen, al rientro dopo i problemi con lo sponsor. Deludente Faivre, che dopo la vittoria della settimana scorsa deve accontentarsi del nono posto finale.