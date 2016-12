Sci, Gigante Soelden: impresa Bassino, è terza

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2016/2017 si apre con ottime notizie per i colori azzurri. Nel gigante femminile di Soelden , in Austria, la giovane Marta Bassino , infatti, sale per la prima volta in carriera sul terzo gradino del podio, dietro all’americana Mikaela Shiffrin e alla vincitrice, la svizzera Lara Gut . Per la squadra italiana completano l’ottimo risultato di squadra Sofia Goggia, quinta, e Federica Brignone, nona.

Primo podio in Coppa del Mondo per Marta Bassino: è questa la notizia più bella che arriva dal ghiacciaio di Rettenbach. La ventenne di Borgo San Dalmazzo, già campionessa di gigante juniores, confeziona una prestazione strepitosa confermando le voci che la davano in grandissima forma. Davanti a lei solo due candidate al titolo finale, vale a dire la campionessa in carica Lara Gut, che stravince in 2’23”02 e conquista il diciannovesimo successo in carriera in Coppa, e Mikaela Shiffrin, distanziata di ben 1”44.



Poi, a 1”93, ecco l’azzurra, che però non è la sola nota positiva di giornata per la squadra italiana: grazie ad un'ottima seconda manche (secondo tempo) una super Sofia Goggia risale dal decimo al quinto posto, mentre Federica Brignone, che a Soelden lo scorso anno centrò il primo successo in carriera, scivola nona a causa di alcuni errori dopo aver chiuso quarta la prima manche. Ventesima Manuela Moelgg e venticinquesima Francesca Marsaglia, non qualificate per la seconda manche invece Nadia Fanchini e Elena e Irene Curtoni.