Sci, Gigante Soelden: Fenninger-Shiffrin, vittoria a pari merito

22:01 - La Coppa del Mondo di sci alpino riparte con l'incredibile vittoria a pari merito di Anna Fenninger e Mikaela Shiffrin nella prima prova dello Slalom Gigante femminile a Soelden. L'austriaca e la statunitense hanno chiuso con lo stesso tempo (2'39"85). Sul gradino più basso del podio sale un'altra austriaca, Eva-Maria Brem (+0”27). Quinta Federica Brignone, con un distacco di 37 centesimi dalle vincitrici. Nono posto per Nadia Fanchini.

Sul ghiacciaio del Rettembach in Austria la Fenninger (seconda al termine della prima manche e campionessa del Mondo in carica) è riuscita a recuperare il gap di 9 centesimi che la distanziava dalla Shiffrin. La statunitense può comunque festeggiare la prima vittoria in carriera in una prova di Gigante. Terzo posto per la Brem davanti alla Zettel. Fuori dal podio per solo un decimo Federica Brignone che ha pagato eccessivamente un timido ingresso sul muro. Male Tina Maze, soltanto 22esima. Nelle prime dieci anche Nadia Fanchini, nona al termine della seconda manche. Quattordicesima Irene Curtoni mentre la 18enne Marta Bassino chiude 21esima. Fuori invece Manuela Moelgg e Francesca Marsaglia, rispettivamente 14esima e 22esima al termine della prima discesa.