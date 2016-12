Sci, Gigante Sestriere: Goggia da sogno, si arrende solo alla Worley

Prosegue il momento d'oro di Sofia Goggia . La sciatrice azzurra colleziona il proprio quarto podio stagionale facendo impazzire il pubblico del Sestriere. A batterla, nel gigante, è solo la francese Tessa Worley (2'17"37), che l'ha preceduta di 15 centesimi. A completare il podio la svizzera Lara Gut (+0.29). Pessima seconda manche per Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima frazione: chiude sesta, alle spalle dell'altra azzurra, Marta Bassino.

Sofia Goggia è il volto dello sci italiano in questo inizio di Coppa del Mondo 2016-17. La bergamasca chiude al secondo posto lo slalom gigante del Sestriere e centra il quarto podio stagionale, oltre che in carriera. L'azzurra, quinta nella prima manche, deve rimandare l'appuntamento col primo successo per soli 15 centesimi, il ritardo dalla vincitrice Tessa Worley: la francese, che aveva vinto il gigante di Killington, fa sua la gara sulla pista Kandahar in virtù del miglior crono nella seconda manche.



Completa il podio la svizzera Lara Gut, terza, mentre è protagonista di una bella gara anche Marta Bassino, quinta per appena un centesimo alle spalle di Tina Weirather. Delude la statunitense Mikaela Shiftin che, dopo la leadership nella prima manche, chiude sesta ad oltre un secondo dalla Worley. Nella classifica generale di Coppa del Mondo la Shiffrin è sempre al comando con 398 punti, a +8 su Lara Gut e a +51 sull'ottima Sofia Goggia di questo avvio di stagione.