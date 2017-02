Sci, gigante mondiale: Goggia seconda dopo la prima manche

Sofia Goggia e Federica Brignone sono ancora in lotta per una medaglia dopo la prima manche del gigante ai Mondiali di St. Moritiz. La bergamasca è seconda, distaccata di 48 centesimi dalla francese Tessa Worley, e nella seconda discesa andrà all'attacco. Quarta piazza per la valdostana che paga un ritardo di un secondo e 10 centesimi. Terza la Shiffin a 72 centesimi. Moelgg e Bassino chiudono la top ten.