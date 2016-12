Sci, Gigante Jasna: urlo Brem, Brignone terza

Il recupero del Gigante di Jasnà regala dunque un sorriso enorme alla Brem che resiste alla strepitosa rimonta della Rebensburg, vincitrice delle ultime due prove di specialità, e allunga in classifica di disciplina sulla tedesca portandosi a 542 punti contro i 490 della rivale quando per la conquista della coppa manca soltanto la gara finale a St. Moritz.



Titolo ormai fuori portata per Federica Brignone che a Jasnà sale comunque per la quinta volta in stagione su un podio Gigante, quarto terzo posto consecutivo dopo la vittoria all'esordio a Solden (Austria). La 25enne azzurra dei Carabinieri mantiene invariata la posizione dopo il terzo posto nella prima manche, cedendo solo alla Rebensburg ma scavalcando la Gut (quarta sul traguardo), nuova leader della generale davanti all'infortunata Vonn. Benissimo anche la ventenne Marta Bassino che ottiene il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo arrivando quinta, mentre Irene Curtoni entra in Top Ten con la nona piazza. Scivola, infine, dal decimo al 12esimo posto Manuela Moellg.