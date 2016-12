Sci, gigante donne di Aspen: vince la Gut, Brignone terza

La neve di Aspen regala un incredibile finale nel gigante femminile, seconda prova di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin, già al comando dopo la prima manche, stava per tagliare il traguardo da dominatrice incontrastata, dopo l'ennesima prova quasi perfetta. La giovane americana, però, a due porte dall'arrivo e con la vittoria in pugno, è scivolata a terra, buttando alle ortiche un successo certo. Ad esultare è Lara Gut, la svizzera che sale sul gradino più alto del podio davanti all'austriaca Eva M. Brem, autrice di una grande rimonta. Ma esulta, anche, Federica Brignone, terza e al secondo podio stagionale dopo la vittoria di Soelden.



L'azzurra può dirsi felice per quest'altro podio, ma in fondo c'è un pizzico di amarezza per l'occasione sprecata: la Brignone, infatti, dopo la prima manche era seconda a soli 11 centesimi dalla Shiffrin. Nella seconda frazione ha faticato più del dovuto, sotto la nevicata che ha coperto la pista di Aspen. Chi può dirsi davvero soddisfatta è invece Manuela Moelgg, che rimonta cinque posizioni e strappa un bellissimo quarto posto. Non benissimo le altre azzurre: Nadia Fanchini paga una cattiva seconda manche e chiude in dodicesima posizione. Tredicesima Elena Curtoni, quattordicesima Marta Bassino, sedicesima Sofia Goggia. Fuori Irene Curtoni e Francesca Marsaglia (ottima decima nella prima manche).