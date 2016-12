Sci, gigante Alta Badia: strapotere Hirscher, Nani è 6°

16:32 - Non ce n'è per nessuno. Marcel Hirscher domina il gigante dell'Alta Badia e coglie la quarta vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Per l'austriaco è il terzo successo nei quattro giganti finora disputati. Stracciati gli avversari: Ted Ligety, l'unico che era riuscito battere l'austriaco in gigante (a Beaver Creek), è secondo con quasi un secondo e mezzo di ritardo, terzo il francese Fanara. Sesto l'azzurro Roberto Nani.

Il norvegese Kjetil Jansrud, leader della classifica generale, chiude in 14esima posizione e porta a casa 18 punti preziosi in chiave mondiale. Sulla Gran Risa Hirscher ha dato ancora una volta dimostrazione del suo strapotere nelle discipline tecniche, cogliendo il 27esimo successo della sua strepitosa carriera. Ligety finisce a 1"45 dall'austriaco, Fanara a 1"48. Quarto il francese Alexis Pinturault (+1"49), quinto il tedesco Felix Neuereuther (+1"73). Ottima la prova di Roberto Nani, che conferma il sesto posto della prima manche e chiude a 1"81 da Hirscher.

Male gli altri azzurri: Max Blardone è 24esimo con un ritardo di oltre 5 secondi, fuori Simoncelli.

In classifica generale Hirscher rosicchia 82 punti a Jansrud: il norvegese conduce con 610 punti, l'austriaco insegue a quota 540, Dominik Paris è terzo con 345.