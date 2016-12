Sci fondo: Pellegrino concede il bis

19:04 - Il 21 dicembre a Davos aveva centrato la prima vittoria in Coppa del Mondo nella specialità sprint, oggi in Val Mustair – sempre in Svizzera - Federico Pellegrino ha concesso la replica, clamorosa nelle modalità. Quanto sembrava definitivamente tagliato fuori dalla lotta per la vittoria Pellegrino ha dato il via a una rimonta fuori media sul rettilineo finale passando il norvegese Sundby e resistendo al rientro di Northug. Con il trionfo odierno Pellegrino sale al terzo posto nella classifica della specialità, tredicesimo assoluto in Coppa del Mondo.

Purtroppo però il ventiquattrenne valdostano resta l’unico a brillare tra gli azzurri del fondo. Il resto della squadra continua infatti a viaggiare sotto traccia, a parte qualche dignitosa prestazione del giovanissimo Francesco De Fabiani, che occupa la settima posizione nella classifica del Tour de Ski.