Sci, discesa Lake Louise: Vonn implacabile, quarta Nadia Fanchini

Per l'americana si tratta del 69esimo successo in una carriera davvero straordinaria ma spesso condizionata dagli infortuni. Decisamente positivo il quarto posto di Nadia Fanchini sulla pista che nel 2008 la vide trionfare per la prima e finora unica volta in Coppa del Mondo. Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni chiude a 2"02 dalla Vonn, Elena Fanchini a 2"21, Verena Stuffer a 2"45 e Francesca Marsaglia a 3"76.