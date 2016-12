Sci, discesa La Thuile: urlo Fanchini, battuta la Vonn

Memorabile giornata per lo sci italiano al femminile sulle nevi di La Thuile, in Val d'Aosta. Nadia Fanchini, terza ieri, ha vinto la discesa valida per la Coppa del Mondo precedendo la regina Lindsey Vonn, seconda per 14 centesimi, e Daniela Merighetti, terza, che completa un podio a larghe tinte azzurre. Per la 29enne di Lovere è la seconda vittoria in carriera, la prima dal 2008.