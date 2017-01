Sci, discesa Kitzbuehel: Paris padrone della Streif, Fill è quarto

Straordinaria impresa di Dominik Paris che trionfa in discesa sulla Streif (come nel 2013), la mitica pista austriaca di Kitzbuehel. Il 27enne meranese sfodera una gara perfetta e si lascia alle spalle due francesi: Valentin Giraud Moine è secondo a 0”21, Johan Clarey è terzo a 0”33. Grande rimpianto per Peter Fill che si deve accontentare della quarta posizione e vede sfumare il podio per soli 7 centesimi. Fuori dai primi dieci Christof Innerhofer.