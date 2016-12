Sci, discesa Garmisch: stravince la Vonn, azzurre lontane

Non c'è storia nelle gare veloci dove Lindsey Vonn si conferma ogni volta più forte. La statunitense ha stravinto la discesa libera sulla pista Kandahar di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, centrando la nona vittoria stagionale, sei delle quali in discesa, e la 76esima in carriera. La Vonn è stata iper aggressiva nella sua prova e ha chiuso con il tempo di 1'40"80, unica sotto il muro dell'1'42": più lontane le altre, con la svizzera Fabienne Suter, seconda, e la tedesca Viktoria Rebensburg, terza, che pagano oltre un secondo e mezzo.



Gara anonima per i colori azzurri: le sorelle Fanchini, Nadia e Elena, sono ai limiti della top ten, ottava e nona rispettivamente, ad oltre due secondi dalla Vonn, mentre sono più staccate Goggia, Merighetti, Schnarf, Marsaglia e Curtoni. Nella classifica generale di Coppa del Mondo Lindsey Vonn, che comanda anche la graduatoria di discesa davanti alla canadese Yurkiw, si porta a 1000 punti tondi tondi e aumenta il vantaggio su Lara Gut, protagonista di una gara decisamente negativa. Domenica nuova sfida sempre sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen, stavolta in SuperG.