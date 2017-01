Sci, discesa Garmisch: ruggito Reichelt, Fill è secondo

Va a Hannes Reichelt la discesa di Garmisch Partenkirchen, prova valida per la Coppa del mondo: l'austriaco si impone col tempo di 1'53"83 staccando di 16 centesimi Peter Fill. L'azzurro si gode comunque il secondo posto che gli consente di balzare al comando nella classifica di specialità. Terzo posto per lo svizzero Beat Feuz, a 52 centesimi dalla vetta, quarto Dominik Paris che si piazza davanti al norvegese Kjetil Jansrud.