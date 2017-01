Sci, discesa Garmisch: incredibile Vonn, trionfo davanti alla Gut

Incredibile Lindsey Vonn: la statunitense, alla seconda gara stagionale dopo il rientro dallo stop per la frattura al braccio destro rimediata a novembre, centra la sua 77esima vittoria in Coppa del Mondo imponendosi nella discesa di Garmisch. Amaro in bocca Lara Gut che, nonostante un'ottima prova, si deve accontentare del secondo posto a 15 centesimi dall'americana. Terza la tedesca Viktoria Rebensburg. Buona prova di Sofia Goggia, quinta.