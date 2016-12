Sci, discesa di Cortina: Italia in festa, trionfa Elena Fanchini

15:04 - E' festa grande per i colori azzurri a Cortina d'Ampezzo. Elena Fanchini vince la prova di discesa di Coppa del Mondo sulla pista "Olimpia delle Tofane", chiudendo al comando col tempo di 1'09"53 davanti alla canadese Larissa Yurkiw , staccata di 15 centesimi e alla tedesca Viktoria Rebensburg (+0"31). E' la seconda vittoria in carriera per la 29enne sciatrice di Lovere dopo quella conquistata a Lake Louise (sempre in discesa) nel 2005.

L'ultimo trionfo di un italiana in discesa risale al 2012 quando, proprio a Cortina, Daniela Merighetti chiuse davanti a tutte. La sciatrice bresciana dopo la botta di ieri subita al ginocchio, ha chiuso settima. Rimandato ancora una volta il record di 62 successi di Lindsey Vonn che chiude soltanto decima a 88 centesimi dalla Fanchini. La gara si è svolta su una pista accorciata a causa della presenza della nebbia nell'originale zona di partenza. Domani è in programma una seconda discesa ma il rischio di una forte nevicata è elevato.

ELENA: "VINCERE IN ITALIA, UN SOGNO"

''Tornare a vincere dopo tanto tempo e soprattutto vincere in Italia per me è un sogno, una cosa fantastica di cui sono molto, molto felice. Ho cercato e lavorato a lungo per questo nuovo successo dopo quello lontano di 10 anni fa a Lake Louise. Finalmente è arrivato ed è successo proprio a Cortina'', ha commentato Elena Fanchini.