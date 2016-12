Sci, discesa Cortina: Vonn nella storia, Merighetti terza

18:07 - Lindsey Vonn entra di diritto nella storia dello sci vincendo la sua 62esima gara in carriera nella prova di discesa della Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo. L'americana aggancia in vetta alla speciale classifica Annemarie Moser-Proell. Secondo posto per l'austriaca Elisabeth Goergl, staccata di 32 centesimi dalla Vonn, terza un'ottima Daniela Merighetti (+0"54). Giù dal podio l’altra azzurra Elena Fanchini, a 77 centesimi dalla statunitense.

Sulla meravigliosa pista dell'Olimpia delle Tofane, la Vonn col tempo di 1'39"61 si impone migliorando il tempo della Merighetti, scattata col pettorale numero 4 e in testa per buona parte della gara. Per la Fanchini, vincitrice della discesa di venerdì sempre a Cortina, arriva un altro quarto posto davvero positivo. La discesa odierna ha dimostrato che il movimento azzurro femminile nelle gare di velocità è in continua ascesa. Settima l'altra azzurra Johanna Schnarf a un secondo e 8 centesimi dalla Vonn.

In classifica generale resta al comando Tina Maze (quinta oggi) con 922 punti davanti alla Shiffrin (605) e alla Fenninger (561).