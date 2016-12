Sci, discesa Chamonix: Paris riscrive la storia

Sabato da sogno per lo sci italiano con Dominik Paris che nella discesa di Chamonix, in Francia, bissa il successo di Nadia Fanchini a La Thuile. L'azzurro, reduce dal secondo posto di ieri in combinata alle spalle di Pinturault, si riscatta sbaragliando la concorrenza sulla pista francese: battuti l'americano Nyman e lo svizzero Feuz. Buon quinto posto per Fill che resta in corsa per la coppa di specialità.