Sci, Coppa del Mondo: cancellate le gare maschili a Lake Louise

La Fis ha cancellato la discesa e il superG maschile di Coppa del mondo di sci previsti per il 26 e il 27 novembre prossimi a Lake Louise , in Canada. La decisione si è resa necessaria per la temperatura troppo alta e la mancanza di neve sulla Men's Olympic, condizioni climatiche che dovrebbero mantenersi invariate nei prossimi giorni. A rischio anche lo slalom e il superG di Beaver Creek , in programma il 3 e 4 dicembre.

Lo staff della Federazione internazionale sta decidendo dove recuperare le gare cancellate a Lake Louise. Si ipotizza di gareggiare in Val d'Isère, ma non sulle piste abitualmente utilizzate per la Coppa del mondo. Prima di sciogliere il nodo, la Fis deve però prendere una decisione definitiva in merito alle gare in Colorado, dove la neve scarseggia. Il controllo finale su Beaver Creek verrà effettuato il prossimo venerdì, poi la Fis si pronuncerà.



Nessun problema per le gare femminili di Killington, in programma sempre il week-end del 26 e 27 novembre. Il gigante e lo slalom dovrebbero disputarsi come da calendario.