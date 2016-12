Sci, Combinata Lenzerheide: gioia Holdener, Gut campionessa

Prima Coppa del Mondo in carriera per la Gut che, con questo terzo posto, sale a +127 sulla Vonn, che ha chiuso la stagione in anticipo per infortunio, e a +355 sulla Rebensburg. La tedesca non può colmare il distacco in quanto non disputerà lo Slalom Speciale nelle finali di St. Moritz. Per la Holdener, invece, arriva la soddisfazione di mettere in bacheca la coppetta di specialità nella combinata. La gara odierna è stata contraddistinta dal maltempo con gli organizzatori che hanno deciso di invertire le manche facendo disputare prima lo Slalom e poi il SuperG.