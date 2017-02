Sci, Combinata Crans-Montana: trionfo per Federica Brignone

Giornata magica per Federica Brignone che centra la quarta vittoria in carriera e la prima assoluta in combinata. La valdostana fa una gara eccezionale a Crans-Montana, in Svizzera, mettendosi alle spalle Ilka Stuhec e Michaela Kirchgasser; quarta Wendy Holdener, chiudono la top ten Elena Curtoni e Federica Sosio. Fuori nella prima manche Sofia Goggia e Tessa Worley, non sono partite Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin.