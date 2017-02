Sci, Combinata Crans-Montana: Shiffrin regina, Brignone seconda

Fine settimana da incorniciare a Crans-Montana per Federica Brignone che, dopo il successo di venerdì, si ripete in combinata col secondo posto alle spalle della regina Mikaela Shiffrin. Terzo posto per la slovena Ilka Stuhec che conquista la coppa di specialità proprio ai danni della valdostana. Delude Sofia Goggia che, al comando dopo la prova del mattino in SuperG, fatica in slalom e deve accontentarsi dell'ottavo posto.