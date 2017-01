Sci, cancellate le discese di Altenmarkt e Wengen

Giornata da dimenticare per lo sci. La Fis, per motivi di sicurezza, ha cancellato la discesa femminile di Altenmarkt e quella maschile di Wengen a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso impraticabili le piste austriache e svizzere. Slitta così l'atteso rientro di Lindsey Vonn che, reduce dallo stop per l'infortunio al braccio, avrebbe dovuto esordire in stagione proprio ad Altenmarkt.