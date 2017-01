Sci, brutta caduta per Nadia Fanchini: stagione finita

Bruttissima caduta per Nadia Fanchini nella prova cronometrata della discesa di Altenmarkt-Zauchensse. L'azzura è finita rovinosamente nelle reti dopo una spigolata in un tratto in pendenza ad alta velocità. Urla di dolore e aiuto per la bergamasca che è stata trasportata in ospedale in elicottero. Impietosi gli esami: frattura dell'omero del braccio destro e fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari. Sarà operata, stagione finita.