Mondiali, subito il Super G per la Goggia

Sarà il Super G femminile ad aprire i mondiali di sci a St. Moritz, in Svizzera, e sulla neve fresca appena battuta sarà l'italiano Rulfi a disegnare il tracciato. Un'arma in più per la pattuglia azzurra a caccia di medaglie. La punta di diamante è Sofia Goggia . Nove podi stagionali, e tre conquistati proprio in questa specialità. "Ho le carte in regola" Racconta la Goggia alla vigilia. Con lei Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

Non c'è solo la Goggia con l'ambizione del podio. Lo ha già assaporato in questa stagione la Curtoni. mentre la Brignone lo ha sfiorato riuscendo però addirittura a vincere nella passata stagione a Solden. Il Super G è gara veloce in cui si compete senza una prova cronometrata per conoscere adeguatamente il tracciato. Mentre a venire annullate, per la neve caduta abbondante, sono state le prime prove nella libera, sia maschile che femminile.



La protagonista della pattuglia azzurra è proprio Sofia Goggia che ha raccontato le sue emozioni iridate: "Arrivo con le carte in regola e con dei podi in specialita' a questa gara del Mondiale - le parole della bergamasca - ma soprattutto ci arrivo con una spensieratezza totale e senza alcuna aspettativa. Cercherò di vivermi la gara con serenità e consapevolezza. Conosco abbastanza poco la pista. Comunque sia, io arrivo alla gara con cuore leggero, mi sembra una gara come le altre. Non mi sembra vero di essere ai Mondiali".