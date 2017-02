Mondiali sci, Goggia: "Che liberazione, è stata un'emozione grandissima"

Dopo le delusioni in discesa e combinata ai Mondiali di St. Moritz, Sofia Goggia è riuscita a prendersi la rivincita con il bronzo nel gigante: "Che liberazione - dice l'azzurra -. E' stata un'emozione grandissima anche perché il gigante è la disciplina in cui credo di meno. Mi aspettavo di più dalla discesa, col quarto posto che m'ha lasciato tanto delusa. Ma all'ultima cartuccia ho beccato il bersaglio, anche se non è il centro. Però è bellissimo".