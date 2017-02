Mondiali di St. Moritz, combinata: Goggia in testa dopo la libera

Dopo la delusione in Super G, Sofia Goggia si rifà nella prima prova della combinata dei mondiali di St. Mortitz. Dopo la discesa libera, l'azzurra è infatti in testa alla classifica provvisoria. Un ottimo risultato, che alle 13 consentirà all'atleta italiana di difendersi nello speciale e puntare a una medaglia. Alle sue spalle la Stuhec (+12/100) e la Gisin (+0.57). Sesta la Vonn (+85/100). Lara Gut, seconda al traguardo, si è ritirata per un infortunio nel riscaldamento prima dello slalom.