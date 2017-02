Mondiali di sci, Goggia: "Ho sbagliato, ma non sono delusa"

E' dispiaciuta, ma non si abbatte Sofia Goggia, come quel paletto che le è costato una probabile medaglia in combinata. L'azzurra è uscita quando era prima dopo la libera e racconta. "Ho abbattuto il palo, mi si è girato il polso e il bastone mi si è impuntato sugli sci, è stata una frazione di secondo e non sono riuscita a riprendere la traiettoria". Poi la giovane bergamasca spiega: "La sfortuna non esiste, è stato un mio errore".