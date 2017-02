Mondiali di sci, combinata: Lara Gut ko nel riscaldamento

Brutto colpo per Lara Gut ai Mondiali di St. Moritz. Dopo aver chiuso al terzo posto la libera della combinata, la campionessa svizzera è caduta malamente durante il riscaldamento per lo slalom ed è stata costretta a ritirarsi dalla gara. Soccorsa subito in pista dal suo team e trasportata in elicottero in ospedale, alla Gut sono state riscontrate la rottura del legamento crociato e la lesione del menisco del ginocchio sinistro.