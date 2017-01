Innerhofer: secondo in SuperG con il perone fratturato

Insomma, lo sciatore ha stretto i denti e non ci ha pensato su due volte: "Ci tenevo troppo a gareggiare sulla Streif - ha dichiarato Innerhofer al sito della Fisi - e ho stretto i denti per scendere in pista. Per un atleta la gara di Kitzbühel è troppo importante. Sono andato a Monaco per farmi fare una protezione in carbonio per proteggere il perone. Ora cercherò in tutti i modi di gareggiare a Garmisch e poi ai Mondiali, ma la situazione va valutata giorno dopo giorno".



Lo sciatore ha poi postato le radiografie del suo perone sul suo profilo Facebook.